شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، الدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، الأحد، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وقدم المحافظ التهنئة للبابا بمناسبة عيد القيامة المجيد.

واحتفل الأقباط الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت، بعيد القيامة المجيد، مساء السبت وصباح الأحد، وسط إجراءات تأمينية وتنظيمية مشددة.