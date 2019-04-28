شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، الدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، الأحد، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.
وقدم المحافظ التهنئة للبابا بمناسبة عيد القيامة المجيد.
واحتفل الأقباط الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت، بعيد القيامة المجيد، مساء السبت وصباح الأحد، وسط إجراءات تأمينية وتنظيمية مشددة.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ القليوبية يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.