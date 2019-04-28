شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يشارك الطائفة الإنجيلية احتفالات عيد القيامة المجيد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، نائبًا عن رئيس مجلس الوزراء، الطائفة الإنجيلية احتفالها بعيد القيامة بالكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، وكان في استقباله القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، وعدد من القيادات الدينية ورعاة الكنيسة.

كما شارك المحافظ احتفالات الأقباط الأرثوذكس التي ترأسها البابا تاوضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالكنيسة المرقسية بالعباسية.

ووجه محافظ القاهرة، التهنئة لأقباط جميع الطوائف المسيحية في داخل البلاد وخارجها بمناسبة عيد القيامة، متمنيًا دوام الأمان والاستقرار على بلادنا العزيزة، داعيًا الله تعالى أن تكون الأعياد فرصة لنشر الحب والسلام، وتأكيدًا لصلات الترابط والأخوة بين المصريين، مؤكدًا على أن الشعب المصري دائمًا نسيج واحد ويد واحدة خلف قيادته السياسية لمساندة الدولة في مشروعاتها التنموية والاقتصادية ومحاربتها للإرهاب والقضاء عليه.

محافظ القاهرة يهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد