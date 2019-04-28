شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح 5 معارض «أهلا رمضان» في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، معرض «أهلاً رمضان» للسلع الاستهلاكية المختلفة من الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن والبقوليات وياميش رمضان بمنطقة الطابية بوسط مدينة أسوان على مساحة 500 م2 وهو الذي يتوازى مع افتتاح 4 معارض أخرى بمراكز دراو ونصر النوبة وكوم أمبو وإدفو.

حضر افتتاح المعرض الرئيسى اللواء سعيد حجازى نائب المحافظ، بجانب حسام العربى وكيل وزارة التموين، مسئولى الشركات الحكومية والقطاع الخاص العارضة.

وقال اللواء أحمد إبراهيم، أن إفتتاح هذا المعرض يعد إستكمالاً للجهود المتواصلة التي تقوم بها المحافظة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة التموين واتحاد الغرف التجارية وشركات القطاع الخاص التي تتنافس لتلبية إحتياجات ومطالب المواطن الأسوانى من السلع الإستهلاكية والرمضانية بدون أرباح وبأسعار مناسبة أقل من مثيلاتها في السوق المحلى وبتخفيضات تصل إلى 20 % وذلك مراعاة للظروف الأسرية والمعيشية للمواطن البسيط ودعماً للأسر من محدودى الدخل والأكثر إحتياجاً بمختلف أنحاء المحافظة وخاصة في المناطق البعيدة والنائية.

وأشاد بجهود وزارة التموين برئاسة الدكتورعلى مصيلحى من أجل توفير السلع والمواد الغذائية المعروضة بجودة عالية وللمساهمة في نفس الوقت في محاربة غلاء الأسعار وجشع بعض التجار بالأسواق المحلية حيث ستطرح اللحوم البلدى بسعر 80 جنيه للكيلو وبكميات كبيرة.

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وفى استجابة سريعة من الشركة المصرية لتسويق الأسماك لتوجيهات محافظ أسوان تم خفض أسعار الأسماك الطازجة والمملحة بنسبة 10 % أخرى، بخلاف النسبة التي كانت مقررة للمعرض لتصبح 20 %.

وكلف اللواء أحمد إبراهيم، مسئولى التموين بتشديد الرقابة التموينية على المعرض ومقارنة أسعاره المعلن عنها بأسعار الأسواق الخارجية للتأكد من نسب التخفيضات اللازمة مع توافر السلع طوال فترة المعرض بما يتناسب مع الظروف المعيشية للمواطن البسيط.

وخلال تفقده لأجنحة وأقسام المعرض شدد محافظ أسوان على المسئولين بضرورة تزويد هذا المعرض وباقى معارض أهلاً رمضان في مراكز ومدن المحافظة بكميات كبيرة من منتجات اللحوم والزيوت والألبان والسكر والأرز والمكرونة وكافة السلع الغذائية بما يتناسب مع أسلوب العرض والطلب لإستيعاب وسد حاجة الإقبال الكبير من أبناء المحافظة لشراء احتياجاتهم من تلك السلع الأساسية خلال شهر رمضان المبارك.

بالإضافة إلى وضع لافتات ولوحات توضيحية مدون عليها أسعار السلع الغذائية المخفضة داخل المعرض ونسبة التخفيض مقارنه بأسعار السوق المحلى حتى يتم تعريف المواطن بما يبذل من جهود لصالحه، علاوة على ضرورة وضع طفايات الحريق بالمعرض لتوفير الأمن والأمان الكامل للمترددين عليه والعاملين به، موجهاً مسئولى التموين بضروة تكثيف الحملات التموينية المفاجئة بمختلف أنحاء المحافظة لمراقبة الأسعار والسيطرة على أي عملية غش أو إستغلال للمواطن، بالإضافة إلى ضرورة العمل للتيسير على المواطنين ومنع التكدس والزحام أمام منافذ البيع وتنظيمهم في الدخول والخروج لتسهيل حصولهم على السلع لتحقيق الإستفادة لأكبر عدد من المواطنين وخاصة الأسر الفقيرة ومحدودى الدخل.

وأكد أحمد إبراهيم على مساندة المحافظة المستمرة لجميع مبادرات القوات المسلحة والشرطة من خلال منافذها الثابتة والمتحركة، علاوة على جهود شركات القطاع الخاص وتجار الجملة للتوسع في إنشاء وتنظيم معارض للسلع الغذائية والاستهلاكية بمختلف أنحاء المحافظة على مدار العام لتلبية وسد احتياجات المواطنين من تلك السلع الأساسية والإستراتيجية بالشكل المطلوب وبالكميات المطلوبة وبأسعار تتناسب مع الظروف المعيشية الصعبة للمواطن البسيط ومحدودى الدخل والأسر الاكثر احتياجاً، وليتوازى ذلك مع سعى المحافظة ووزارة التموين في التوسع بإنشاء المجمعات الاستهلاكية الكبيرة لتحقيق التوازن المطلوب في الأسعار وكان أخرها إفتتاح هايبر وماركت كوم أمبو، كما أنه جارى إنشاء هايبر أخر بمنطقة العقاد بمدينة أسوان من ضمن 4 مجمعات إستهلاكية جديدة مستهدف إنشائهم بمناطق الصداقة الجديدة والمحمودية وبمدينة دراو.