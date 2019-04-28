شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع فلاح إثر سقوطه داخل ماكينة القمح بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقى فلاح مصرعه إثر سقوطه في ماكينة درس القمح أثناء قيامه بوضع أليش «شلتة» داخل الماكينة، بقرية رملة الأنجب التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

ترجع الأحداث لتلقي اللواء سمير أبوزامل، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير إدارة البحث الجنائي بالمنوفية، يفيد باستقبال مستشفى أشمون العام «م.ا.م»، 72 سنة، فلاحا، ومقيما بقرية رملة الأنجب التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، ومصابا بإصابات متفرقة إثر سقوطه في ماكينة درس القمح، ولقى مصرعه.

وبالانتقال والفحص وسؤال نجله «عبده.م.ا»، 45 سنة، أكد أنه أثناء قيامه بوضع أليش من الغلة داخل الماكينة سقط بداخلها، ونفى وجود الشبهة الجنائية، وتم تحرير المحضر رقم 4931، والتصريح بدفن الجثة.