شكرا لقرائتكم خبر عن «مترو الأنفاق» تعلن استعداداتها لاحتفالات شم النسيم.. وتهنئ المسيحيين بعيد القيامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس علي الفضالي، رئيس شركة مترو الأنفاق، إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المحطات الرئيسية والفرعية بمترو الأنفاق لاستقبال الزيادات المتوقعة لجمهور الركاب في أعياد شم النسيم.

وأضاف «الفضالى» أن المترو سيبدأ التشغيل في تمام الساعة 5.15 صباحا وحتى الساعة الواحدة صباحا بإجمالي عدد رحلات 1236 رحلة بالخطوط الثلاثة حيث تبلغ عدد رحلات الخط الأول 382 رحلة والخط الثاني 424 رحلة والخط الثالث 430 رحلة.

وأعلن الفضالى عن تشكيل غرفة عمليات برئاسته لمتابعة أعمال التأمين واستعدادات جميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية لتأمين جميع خطوط المترو وكذلك استنفار جميع القيادات الأمنية وقوات الأمن المكلفة بأعمال التأمين ومتابعة نقاط الإسعاف والبالغ عددها 20 نقطة موزعة على الخطوط الثلاثة لاستقبال أي حالة مرضية والتعامل معها مع التأكيد أن جميع محطات المترو مراقبة بأحدث وأدق كاميرات المراقبة.

Advertisements

كما وجه رئيس شركة المترو بتواجد قيادات الشركة بجميع محطات المترو وعدم التواجد في مكاتبهم، وفقا لتعليمات الفريق كامل الوزير وزير النقل، لتقديم يد العون والمساعدة لجمهور الركاب ولتسهيل حركة القطارات بالكفاءة المطلوبة وتوجيه فريق الصيانة المنتشر بالمحطات بالقيام بأعمال الصيانة العاجلة بشكل لا يؤثر على حركة التشغيل.

وفى سياق متصل، أكد المهندس خالد صبرة، العضو المنتدب للتشغيل والصيانة، أنه تم عمل خطة محكمة لتأمين كافة القطارات بالتنسيق الكامل مع شرطة النقل والمواصلات وجميع الجهات المعنية والمرافق لرفع درجات الاستعداد والاهتمام بنظافة المحطات.

وأوضح صبرة أنه تم انتشار فرق الصيانة بجميع المحطات لتلافى أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل ولضمان انتظام عملية التشغيل والحفاظ على زمن التقاطر بين القطارات.

وهنأ الفضالي وصبرة جموع الشعب المصري بأعياد الربيع التي تتزامن مع عيد القيامة المجيد، متمنين لكل المصريين كل الخير والسعادة مؤكدين روح الاستقرار والمحبة التي تعم مصر وستظل مصر دائما رمزاً للمحبة والسماحة بين جميع أبنائها الذين هم دائما صفاً واحدا.

من جانبه، أكد أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، على تواجد حملات مكثفة ومستمرة ومتواصلة لمواجهة انتشار الباعة الجائلين وإزالتهم نهائياً بمحيط وأرصفة المحطات أو داخل العربات مع محاربة ظاهرة التسول التي انتشرت مؤخراً داخل محطات وعربات المترو مع استمرار تقديم خدمات التواصل مع جمهور الركاب ومنها خدمة الخط الساخن والتي تعمل على مدار الـ24 ساعة على رقم 16048 وكذلك خدمة الواتس آب والتي تمتد حتى انتهاء فترات التشغيل على الأرقام الآتية (01221116048 & 01021778887) وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة عبر فيس بوك.