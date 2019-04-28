شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يفتتح موسم حصاد القمح في المنيا... والإنتاجية 15 إردبًا للفدان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، موسم حصاد القمح في مشروع غرب المنيا، بحضور الدكتور علاء خليل، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، والدكتور جمال سرحان، رئيس الإدارة المركزية لمحطات البحوث، والدكتور عادل الأشقر، رئيس قطاع الزراعة الآلية، وقيادات وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية.

وقال «أبوستيت»، في تصريحات صحفية على هامش جولته بالمشروع، إن نجاح المزرعة الاسترشادية البحثية بالمشروع غيرت نظرة المستثمرين وشجعتهم على الاستثمار في المنطقة وزيادة الطلب على أراضي الإستثمار التي تتضمن استصلاح وزراعة 20 الف فدان ضمن 400 الف فدان بمحافظة المنيا المنطقة الواعدة لاستصلاح وزراعة اكبر مساحة من مشروع المليون ونصف المليون فدان.

وأضاف أبوستيت أن إنتاجية الفدان في أول تجربة زراعة بلغت حوالي 15 اردب قمح وهي إنتاجية جيدة بالنظر إلى الظروف المناخية وطبيعة التربة ونسبة الملوحة كما ان الحصاد الالي يوفر في التكلفة ويقلل نسبة الفاقد إلى أقل من 10% مما يزيد من الربحية للفلاح.

وأضاف وزير الزراعة إن شركة الريف المصري تقوم حاليا بطرح أرض المشروع بنظام حق الانتفاع مقابل 1000 جنية للفدان ولمدة 25 عام مما يرفع عن كاهل المستثمرين أعباء مالية كبيرة، مشيرا إلى أن أصناف القمح المنزرعة في مشروع غرب غرب المنيا كلها مصرية ومن إنتاج علمائنا في مركز البحوث الزراعية.

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وأوضح «أبوستيت»،إن علماء مركز البحوث الزراعية، استطاعوا استنباط أصناف جديدة عالية الجودة وتتحمل نسبة الملوحة والجفاف وتقاوم الظروف المناخية، مشيرا إلى أن محصول القمح هذا العام مبشر ومتوقع ان يتجاوز الإنتاج 9 مليون طن من اجمالى مساحة 3،250 مليون فدان قمح، وإنه من المتوقع اقبال المزراعين على زراعته الأعوام القادمة لأنه محصول مربح.

وتفقد الوزير أيضا محصول البنجر وقال انه من المحاصيل الواعدة في الصحراء ونجاحه أيضا في غرب المنيا شجع شركات السكر على شراء أراضي في المنطقة والاستثمار فيها وقال إن استراتيجية الوزارة هي تعظيم الاستفادة من وحدة الأرض والمياه وهذا، يتطلب الاستمرار في البحث العلمي وتطوير الاصناف الجديدة وأيضا الزيادة الرأسية من خلال المليون ونصف المليون فدان وتحسين الأراضي في منطقة الدلتا وزيادة انتاجيتها .

من جانبه قال الدكتور ايمن عبدالعال رئيس قطاع الانتاج، والمدير التنفيذي لمشروع غرب غرب المنيا، ان اجمالي المساحة المنزرعة قمح بالمشروع بلغت حوالي 1000 فدان، من الصنف شندويل 1، لافتا إلى انه تم ايضا زراعة أصناف «سدس 14»، و«مصر 2»و«شندويل 1»، و«جيزة 171»، بمنطقة التجارب، تمهيدا لزراعة أكثرهم انتاجية بالمنطقة الموسم المقبل.

وأضاف عبدالعال ان د عزالدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يولي اهتماما كبيرا بالمشروع وقام بزيارته اربع مرات منذ توليه المسئولية في يونيو الماضي، وانه سيتم تطبيق نسبة 10% من صافي الأرباح للعاملين بالمشروع وفقا لتعليمات وزير الزراعة.

وتفقد وزير الزراعة تفقد أيضا حقول تجربة ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية بغرب غرب المنيا والتي ينفذها جهاز تحسين الاراضي بالوزارة والتي يقول عنها د السعيد حماد رئيس الجهاز ان نتائجها ناجحة ومبشرة حيث تم زراعة أصناف من القمح المصري تحت ظروف الري بالتنقيط بمياه جوفية بنسبة ملوحة عالية تصل إلى 2500 جزء في المليون واضاف حماد ان الهدف من التجربة هو الوصول إلى أفضل أصناف القمح التي تنمو تحت هذه الظروف واختبارها حتى تصبح نموذجا استرشاديا للمستثمرين في المنطقة.

كما تفقد «أبوستيت» مزرعة الإنتاج الحيواني، مشيدا بالعاملين في مشروع غرب غرب المنيا وتحديهم للصعاب من اجل نجاح المشروع والذي أصبح نموذجا يحتذى وسوف يسهم في تعمير وتنمية المنطقة بالكامل.