شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: رفع حالة الطوارئ بمستشفيات الجامعة خلال شم النسيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، رفع حالة الطوارئ والتأهب القصوى بالمستشفيات الجامعية، خلال فترة الأعياد وشم النسيم.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن خطة الطوارئ، تشمل رفع درجة الاستعداد بأقسام الطوارئ، والعيادات الخارجية، والرعاية المركزة، وغرف العمليات بكل المستشفيات الجامعية، الفرنساوى، وطوارئ قصر العينى، وأبو الريش اليابانى والمنيرة، ومركز السموم مع توفير مضادات السموم.

وشدد رئيس جامعة القاهرة، على تواجد الأطقم الطبية، وفرق التمريض على مدار اليوم، كما وجه، بقبول ودخول كل الحالات المرضية، سواء للعلاج السريرى، أو لإجراء العمليات، وحالات الطوارئ على مدار 24 ساعة.

وفى الوقت نفسه، تجرى الاستعدادات على قدم وساق للتجهيز لأعمال الامتحانات، وتشمل مراجعة المدرجات والقاعات وكاميرات المراقبة، وتجهيز عيادات الكليات وسيارات الإسعاف واستكمال طواقمها. وشدد رئيس جامعة القاهرة على منع الإجازات خلال فترة الإمتحانات إلا بعذر قوى.