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البابا تواضروس يوزع حلوى العيد على قوات تأمين الكاتدرائية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم البابا تواضروس الثانى التحية لقوات الأمن التى تحرس الكاتدرائية ووزع عليهم حلوى العيد، كما صافح شعب كنائس الأنبا رويس الذين قدموا لتهنئته.

ويحتفل الأقباط الشرقيون بعيد القيامة المجيد اليوم، حيث ترأس البابا تواضروس أمس قداس العيد وسط حضور كبير من رجال الدولة وشعب الكنيسة.

وتحتل فكرة "القيامة" مكانة بارزة فى الفكر المسيحى إذ يعتبر الإيمان بقيامة المسيح أساسًا للإيمان بالعقيدة كلها، ومن ثم فإن كل ما ارتبط بهذا المعنى من طقوس وعبادات وممارسات له طبيعة خاصة، فصوم القيامة هو الصوم الكبير لمدة 55 يومًا، وعيد القيامة أيضًا من الأعياد الكبرى، أما الأسابيع التى تسبق العيد فلكل يوم فيها معنى ومكانة تقرأ فيها صلوات خاصة ترمز لقصص أساسية فى العقيدة المسيحية، تروى من خلالها الكنائس تعاليم مقدسة تحفظ بها الإيمان.

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