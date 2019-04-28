شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يحتفل بالعيد فى ساحة الكاتدرائية مع كورال الكنيسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية، المقر الباباوى وخرج فى ساحة الكاتدرائية ليحتفل مع فرق الكورال الكنسية بعيد القيامة المجيد. كما استقبل البابا الدكتور جلال السعيد وزير النقل الأسبق الذى قدم التهنئة للبابا. Advertisements ويحتفل الأقباط الشرقيون بعيد القيامة المجيد اليوم حيث ترأس البابا تواضروس أمس قداس العيد وسط حضور كبير من رجال الدولة وشعب الكنيسة وتحتل فكرة "القيامة" مكانة بارزة فى الفكر المسيحى إذ يعتبر الإيمان بقيامة المسيح أساسًا للإيمان بالعقيدة كلها، ومن ثم فإن كل ما ارتبط بهذا المعنى من طقوس وعبادات وممارسات له طبيعة خاصة، فصوم القيامة هو الصوم الكبير لمدة 55 يومًا، وعيد القيامة أيضًا من الأعياد الكبرى أما الأسابيع التى تسبق العيد فلكل يوم فيها معنى ومكانة تقرأ فيها صلوات خصوصا ترمز لقصص أساسية فى العقيدة المسيحية، تروى من خلالها الكنائس تعاليم مقدسة تحفظ بها الإيمان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البابا تواضروس يحتفل بالعيد فى ساحة الكاتدرائية مع كورال الكنيسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.