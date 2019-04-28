شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستقبل محافظ القليوبية لتهنئته بالعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية، اليوم محافظ القليوبية لدكتور علاء عبد الحليم ، الذى قدم التهنئة لقداسته بمناسبة عيد القيامة المجيد.

فيما استقبل البابا، عددا من الآباء الأساقفة، بينهم الأنبا موسى أسقف الشباب، والأنبا مارتيروس أسقف شرق السكة الحديد، وأحد شيوخ الأزهر الشريف.