شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستقبل محافظ القليوبية لتهنئته بالعيد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية، اليوم محافظ القليوبية لدكتور علاء عبد الحليم ، الذى قدم التهنئة لقداسته بمناسبة عيد القيامة المجيد.
فيما استقبل البابا، عددا من الآباء الأساقفة، بينهم الأنبا موسى أسقف الشباب، والأنبا مارتيروس أسقف شرق السكة الحديد، وأحد شيوخ الأزهر الشريف.
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