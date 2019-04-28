شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تضبط 3.5 طن فسيخ فاسد بمصانع غير مرخصة بأبو النمرس ومنشأة القناطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت محافظة الجيزة من خلال مديرية الطب البيطرى ومباحث التموين من ضبط 3,5 طن فسيخ فاسد بمصانع غير مرخصة بمراكز ومدن أبو النمرس ومنشأة القناطر.

وقال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن ذلك يأتى استكمالاً للحملات التى تشنها مديرية الطب البيطرى ومديرية ومباحث التموين خلال أعياد شم النسيم للمرور على الأسواق والمصانع ومحال بيع الأسماك والرنجة بأنحاء المحافظة والتأكد من مدى صلاحيتها وضبط أى كميات فاسدة قبل وصولها للمواطنين وذلك حفاظاً على صحة المواطنين وحمايتهم من غش وجشع بعض التجار، مشيراً أنه تم ضبط 2 طن فسيخ بمركز ومدينة أبو النمرس و1,5 طن فسيخ بمركز ومدينة منشأة القناطر قبل طرحها بالأسواق .

كما أسفرت الحملات خلال الأيام الماضية عن ضبط 25 طن رنجة وفسيخ وأسماك مملحة بمصانع غير مرخصة بمراكز ومدن أبو النمرس وأوسيم وأطفيح.

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وفى إطار استعدادات المحافظة لاحتفالات شم النسيم أعلنت المحافظة عن فتح حديقة البانوراما بطريق الفيوم أمام المواطنين مجاناً.

وأكد المحافظ أنه تم تجهيز الحدائق والمسطحات الخضراء بالشوارع والميادين وكورنيش النيل والحدائق العامة وتجميل الشوارع الرئيسية بنطاق المحافظة لاستقبال المواطنين مشيراً أنه سيتم توزيع 50 الف كيس قمامة من قبل الهيئة العامة للنظافة والتجميل على رواد الحدائق مجاناً إضافة الى أنتشار فرق النظافة لرفع اى مخلفات اولاً بأول على مدار اليوم كما تم تشكيل غرف وقائية للعمل على مدار 24 ساعة بالمديريات والإدارات لتلقى الشكاوى والتعامل الفوري مع أي حالة مشيرا إلى أن جميع فرق التفتيش والفرق الوقائية تعمل بكامل قوتها للمرور على المتنزهات والحدائق والملاهي والأسواق.