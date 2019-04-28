شكرا لقرائتكم خبر عن 3 فوائد مذهلة للرنجة فى شم النسيم.. تفيد خلايا المخ والدم وتقوى عظامك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بمناسبة شم النسيم، وإقبال المواطنين على شراء الفسيخ والرنجة والملوحة، نقدم لك أهم الفوائد التى يجب أن تعرفها عن الرنجة، باعتبارها آمنة، وصحية عند تناولها من مصادر موثوق فيها.

كشف موقع" Livestrong" الأمريكى أن هناك فوائد عديدة للرنجة والتى يمكن أن تكون من الأسماك المملحة المفلضة لك فى شم النسيم، حيث تتميز بلحمها الخفيف والنكهة المقبولة، حيث تضيف الرنجة إضافة صحية إلى نظامك الغذائي، كما توفر خيارًا آمنًا للأسماك، نظرًا لانخفاض نسبة الزئبق فيها، وفقًا لإدارة الصحة والصحة العقلية في مدينة نيويورك.



تعرف على فوائد الرنجة

تعرف على أهم فوائد الرنجة لجسمك:أولا: تمد خلايا الدم بالحديد وفيتامين B12

وقال التقرير أن الرنجة لاتحتوى على سعرات حرارية عالية ،حيث أنها يمكن أن تمد الجسم بالنشاط ،وتوفر الدهون والبروتين الصحي، بالإضافة إلى المعادن والفيتامينات الأساسية، تعمل هذه العناصر الغذائية معًا للحفاظ على وظيفة الأنسجة، وتقديم عدد من الفوائد الصحية.

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وأضافت اجعل الرنجة جزءًا من نظامك الغذائي، حيث يحافظ على صحة خلايا الدم الحمراء، وتحتوى الرنجة على الحديد وفيتامين B-12 الموجود في سمك الرنجة والذى يكون مسئولا عن إنتاج هذا الهيموجلوبين، ويخدم البروتين الموجود في الرنجة أيضًا كمصدر للأحماض الأمينية التي يحتاجها جسمك لإنتاج الهيموجلوبين، وهذا يشكل كامل احتياجاتك اليومية من فيتامين ب 12 ، إلى جانب احتياجاتك اليومية من الحديد الموصى بها للرجال والنساء.



الرنجة

ثانيا: تحمى عظامك لاحتوائها على الكالسيوم والماغنسيوم والفسفور

الرنجة تحتوى على العديد من المعادن الصحة لتكوين العظام، توفر لك الكالسيوم والماغنيسيوم والفوسفور، 3 عناصر غذائية يستخدمها جسمك لإنتاج "الهيدروكسيباتيت" ، وهى مجموعة من المعادن الأساسية التى يتكون منها أسنانك وعظامك، كما أنها تحتوى على البروتين "هيرنج" الذى يغذي عظامك من خلال مساعدتك في صنع البروتينات مثل "الكولاجين"، التي تسهم أيضًا في قوة العظام، تحتوي كمية قليلة من الرنجة على الكالسيوم و الفوسفور، كما توفر 14% من الكالسيوم اليومي الموصى به، و55 في % من احتياجاتك من الفسفور، كما يقدم كل جزء 54 ملليجرام من الماغنيسيوم، والذي يمثل 17 % من المدخول اليومي الموصى به للنساء، و 13 % للرجال.



فوائد مذهلة للرنجة

ثالثا : تعزز وظيفة المخ

تحتوى الرنجة على نوعين من أحماض أوميجا 3 الدهنية، يستخدم جسمك أوميجا 3 لتعزيز وظيفة الدماغ الصحية، حيث أن انخفاض مستويات الأحماض الدهنية أوميجا 3، قد يزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر، يساعد البوتاسيوم الموجود في الرنجة خلاياك العصبية على إرسال إشارات كهربائية، وهى عملية أساسية لوظيفة الدماغ، ويساعدك فيتامين ب 6 على جعل المواد الكيميائية مهمة للاتصال العصبى، حيث تحتوى وجبة الرنجة على 719 ملليجرام من البوتاسيوم ، 15% من الاحتياجات اليومية الخاصة بك ، وكذلك 0.8 ملليجرام من فيتامين ب 6، أو 62 %من المدخول اليومي الموصى به، حيث أن تناول الرنجة يغذى الجهاز العصبى.

كيفية إعداد وطهى سمك الرنجة:

قم بشواء سمك الرنجة لطهيه دون الحاجة إلى إضافة المزيد من الدهون، أو وضعه فى صلصة الطماطم بدون وضع ملح الصوديوم بعد تنظيفه، وذلك على طبقة من شرائح الليمون، للحصول على خيار أكثر متعة، يمكنك وضع القليل من التوابل على الرنجة بالإضافة للفلفل الأخضر أو البقدونس المفروم، كما يمكن وضع الليمون على مائدتك عند تقديم سمك الرنجة.