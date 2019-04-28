شكرا لقرائتكم خبر عن لو عايز تخرج فى شم النسيم.. تعرف على أشهر العروض الترفيهية بحديقة الحيوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر "الخليج 365 "، أهم وأشهر الأماكن التى يفضلها زوار حديقة حيوان الجيزة التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة فى احتفالات شم النسيم. - أماكن عروض لزوجى "الأسد مروان" و"الأنثى لولا". - مناطق عروض أشبال الأسود سكر وليلى . - أماكن إيواء زوجى الكونغر الأحمر. - ولادات حيوان اللاما الأهلية - الأيل الأوروبى. -مكاك البنغال والفقس الجديد لطائر العنز الأبيض. - فقس طائر الفزان الذهبى. -مولود أنثى الجمل الآسيوى . -أماكن إيواء الدب البنى الروسى والملقبين بـ"عنتر وحسونة"، نجوم الحديقة. - بحيرات البط وجزيرة الشاى. - أماكن إيواء القردة "نادر" و"وحيد" ورشيدة وجمعة والقرد الأصفر. -عروض سبع البحر "اللمبى"و"جاميكا". -أماكن الزرافة "سونسون".. والشمبانزى لوزة ويويو والبرنس. -أماكن عروض بانوراما للولادات الحديثة وابرزها النسناس. - أماكن عروض للفهد وأنثاه. -عروض الأسود و فرس النهر. - الأسود "حسين فهمى والحاج متولى، والأبيض الملقبين بـ"نجوم الحديقة". - الجزيرة المائية لعرض البجع. -حديقة حيوان الطفل وتدعيمها بالحيوانات الأليفة. -الاستراحة الملكية والجبلاية "الملكية والشمعدان". -بركة "سيد قشطة". Advertisements - بحيرات البط وجزيرة الشاى. - قطار فرس النهر. -أماكن عرض الحيونات المحنطة بالمتحف الحيوانى. -أماكن عروض الكانجرو"ريفو"، وفقس البجع الأبيض. - عروض الفيلة نعيمة. -عروض 4 دببة منها "سلوى" أقدم دبة بالحديقة وهانى ونيفين وسماح. -أماكن الحيوانات الجديدة مثل جرتير كودو وغزال و2 إيلاند بوجا و 2 بقر وحشى جنوبى. -مولود لأبو عدس "لولبى القرون" المهدد بالانقراض، وبوجا يلاند، وقرد حبشى، وعبلنج سودانى، وكبش أروى، وابوحراب سودانى. -أماكن ماعز اسيوى، وفقس درة هندى، وفقس نعام وفقس أميو، وفقس بط بليول. -بانوراما للولادات الصغيرة لـ(زوج جديد لفقس العنز الأبيض. - كشك البقرة - أنثى إنسان الغاب "تيتى" -بيوت الزواحف "الثعابين والسلاحف البحرية والتمساح النيلى والحرباء والسحالى والأبراص". -أماكن إيواء الكودو الكبير الملقب (تيتو) مع باقى أفراد القطيع المكون من الأب (مون) والأم (هنا) والابن (بيبو) والابنة نوجان. -بانوراما لولدات كتمبورا –قرد النيل الأزرق – ولدات قرد حبشى – ولدات عبلنج سودانى – فرس النهر – أبو حراب سودانى – فقس درة هندية – فقس أمازون – فقس زنجبارى. -عروض حيوان الإيلاند. -عرض خاص للنعام. -عروض جديدة ببيت الزواحف وعروض جديدة للطيور. -منافذ بيع منتجات الحديقة من ريش الطاووس والنعام وبيض النعام والأميو. -مركز التعليم والوعى البيئى بالحديقة. -الطيور والثدييات والزواحف النادرة. -أماكن غزال الجنو الجنوبى.

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