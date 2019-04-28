شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. شرطة التموين تضبط 126 طن فسيخ فاسد قبل ترويجه بشم النسيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضربات أمنية موجعة وجهتها الأجهزة الأمنية، لمافيا تجارة الأغذية الفاسدة ومجهولة المصدر، قبل احتفالات شم النسيم، حيث تمكنت شرطة التموين من ضبط أكثر من 126 طن أسماك مجمدة ومملحة ومُدخنة غير صالحة للاستهلاك من بينها 96 طن أسماك مدخنة داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالشرقية.

جاء ذلك إستمراراً لجهود الرقابة على تداول السلع والمنتجات الغذائية حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين، وفى إطار الحملات التموينية المكبرة التى تشنها الأجهزة الأمنية إستعداداً لمناسبة الإحتفال بشم النسيم وأعياد الربيع، والتى تستهدف أماكن عرض بيع الأسماك الطازجة والمملحة والمدخنة للتأكد من صلاحيتها للتداول لحماية جمهور المستهلكين.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وفروعها الجغرافية وإدارات وأقسام التموين بمديريات الأمن بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال إسبوعين من ضبط أكثر من 126 طن أسماك مجمدة وأسماك مملحة ومدخنة "فسيخ – سردين – رنجة" غير صالحة للإستهلاك الآدمى ومجهولة المصدر، ومن أبرزها ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان أول بمحافظة الشرقية لحيازته وتجميعه كميات من السلع الغذائية "الأسماك المُدخنة" معبأة داخل براميل وعبوات بدون أية بيانات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى ، لطرحها للبيع للجمهور بمناسبة قرب الإحتفال بأعياد شم النسيم، مما يسبب أضرار جسيمة بصحة المواطنين، وذلك بقصد تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.

وتم ضبط 96 طن أسماك مدخنة غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية.

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وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها فى مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.