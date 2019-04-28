شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: الرئيس يصدر قرارا جمهوريا بمنح وسام العمل لـ10 من قدامى النقابيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة القوى العاملة فى بيان لها، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر قرارا جمهوريا، بمنح وسام العمل من الطبقة الأولى إلى كل من السيد محمد راشد، واسم المرحوم حسام عماد الدين محمود، واسم المرحوم عبد المنعم محمد الغزالى، ومحمد سالم مراد قنديل، وفهيمة محمد على سليمان، وجمال عبد الناصر عقبى، وجمال السيد هاشم كيلانى، وحمدى مصيلحى أبو المعاطى محمد، وسيد يوسف طه عبد الرحيم، والسعيد عطية محمد النقيب.

كما شمل القرار وفق بيان وزارة القوى العاملة، منح نوط الامتياز من الطبقة الأولى إلى أسم المرحوم حسين عبد الرحمن حسين مدير عام علاقات العمل بوزارة القوى العاملة سابقا، ونوط الامتياز من الطبقة الثانية إلى جمال محمود محمد عبد الكريم من العاملين بالوزارة.

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن قرار منح الأوسمة جاءتكرما من الرئيس لقدامى النقابيين، وتقديرا لجهودهم المخلصة فى مجال العمل والعمال، فضلا عن إثرائهم للعمل النقابى بفكرهم وعملهم لخدمة العمال، بالإضافة إلى نوط الامتياز من الطبقة الأولى والثانية لاثنين من العاملين بوزارة القوى العاملة، على إسهامهما فى مسيرة العمل والعطاء والتلاحم مع العمال وأصحاب الأعمال فى خلق بيئة لاستقرار علاقات العمل طوال شغلهما لوظيفتهما، فضلا عن تميزهم بالاعتزاز بعملهم والإخلاص فيه وتأديته بالدقة والجدية على الوجه المطلوب والكفاءة العالية واحترام القوانين.

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وسيتم التكريم فى الاحتفال الذى يقيمه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بعد غد الثلاثاء 30 أبريل بالإسكندرية بمناسبة عيد العمال.