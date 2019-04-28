تعزيزات أمنية ببرج العرب قبل موقعة الزمالك والنجم الساحلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عززت أجهزة الأمن من تواجدها بمنطقة برج العرب فى الإسكندرية، تمهيداً للقاء المرتقب بين النادى الزمالك والنجم الساحلى فى دور نصف النهائى بالكونفدرالية. وتدفع أجهزة الأمن بتعزيزات بمحيط الاستاد، وتهيب بالجماهير الظهور بمشهد يليق بسمعة الرياضة المصرية. Advertisements يذكر أن الزمالك تأهل إلى دور نصف النهائى بالكونفدرالية، عقب تخطيه عقبة حسنية أغادير المغربى فى دور ربع النهائى بهدف دون رد، فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، بعدما تعادل سلبيا مع الفريق المغربى بملعب أدرار بالمغرب وفاز عليه فى الإياب بالسويس بهدف نظيف، فيما تأهل النجم الساحلى إلى هذا الدور بعدما فاز على الهلال السودانى بنتيجة 5 / 2 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، حيث فاز فى تونس بنتيجة 3 / 1، قبل أن يفوز فى الإياب أيضا على ستاد الجيش بالسويس بهدفين مقابل هدف.

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