شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فى دقيقة.. 10 مستهدفات للدولة فى خطة التنمية للعام المالى الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستهدف الدولة ضمن خطتها للتنمية خلال العام المالى الجديد 19/ 2020، والذى يبدأ فى 1 يوليو المقبل، عددا من المستهدفات حول خطة التنمية المستدامة "متوسطة المدى" التى وضعتها الحكومة للفترة من 18/2019 إلى 21/2022.
ووفقاً لمشروع خطة الدولة للتنمية المستدامة للعام المالى الجديد 19/2020، والذى يعد العام الثانى من الخطة متوسطة المدى، ننشر أبرز 10 مستهدفات للحكومة فى إطار التنمية والاستثمار بالدولة، والتى جاءت كالتالى:
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد فى دقيقة.. 10 مستهدفات للدولة فى خطة التنمية للعام المالى الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.