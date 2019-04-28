معهد تيودور بلهارس للأبحاث يبحث ترشيد استخدام المضادات الحيوية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

نظم معهد تيودور بلهارس للأبحاث بالتعاون مع جمعية ممارسي مكافحة العدوى بمصر، والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، مؤتمر الـ 10 للجمعية تحت عنوان "التحديات أمام مضادات الميكروبات والتخطيط الاستراتيجي لها"، وذلك بمركز التدريب القومي التابع لوزارة الصحة.

وأشارت الدكتورة وفاء قنديل رئيس المعهد - في تصريح اليوم - إلى أن فعاليات المؤتمر شملت عددا من المحاضرات لعرض سياسة المضادات الحيوية بمعهد تيودور بلهارس خلال 15 عاما، ومقاومة فيروس سي لمضادات الفيروسات وكيفية منعها، ومقاومة فيروس بي لمضادات الفيروسات وكيفية منعها، وظهور ميكروبات" الأسينيتوباكتر" شديدة المقاومة للمضادات الحيوية وكيفية التعامل معها وعلاجها، ودورالتمريض اليومى في تطبيق سياسة استخدام المضادات الحيوية بالمستشفيات.

من جانبها .. أوضحت الدكتورة هالة بدوي أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية واستشاري مكافحة العدوى بالمعهد أن فعاليات المؤتمر أوصت بضرورة توعية المجتمع إعلاميا بترشيد استخدام المضادات الحيوية، والتدريب المستمر للأطباء والتمريض المباشر وغير المباشر، وتكوين فرق لإدارة استخدام المضادات الحيوية بالمستشفيات واشتراك هذه الفرق في المرور اليومي الإكلينيكي بالمستشفيات.

وأضافت أن المؤتمر أكد أهمية وصف مضادات الفطريات، وأن يكون بناءً على اختبارات الحساسية، وضرورة اتباع الإرشادات القياسية في علاج الفيروسات الكبدية لتجنب ظهور المقاومة لها، بالإضافة إلى توصيات خاصة بجمعية ممارسي مكافحة العدوى والتي أوصت بعمل دليل إرشادي لمكافحة العدوى، وطبع كتيبات عن توعية المرضى وحزمة المضادات الحيوية، فضلا عن إقامة العديد من ورش العمل لتفعيل دور مكافحة العدوى بالمستشفيات.​