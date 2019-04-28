الجيزة: ضبط 3.5 طن فسيخ فاسد بمصانع غير مرخصة بأبوالنمرس ومنشأة القناطر

محمد اسماعيل - القاهرة - الجيزة- أ ش أ:
تمكنت مديرية الطب البيطري ومباحث التموين بمحافظة الجيزة، من ضبط 3.5 طن فسيخ فاسد بمصانع غير مرخصة بمراكز ومدن أبو النمرس ومنشأة القناطر، استكمالا للحملات التي يتم شنها خلال أعياد شم النسيم حفاظا على صحة المواطنين وحمايتهم من غش وجشع بعض التجار.
وقال أحمد راشد محافظ الجيزة - في تصريحات اليوم الأحد - إن الحملات أسفرت خلال الأيام الماضية عن ضبط 25 طن رنجة وفسيخ وأسماك مملحة بمصانع غير مرخصة بمراكز ومدن أبو النمرس وأوسيم وأطفيح.
وفي إطار استعدادات المحافظة لاحتفالات شم النسيم، أعلن المحافظ فتح حديقة البانوراما بطريق الفيوم أمام المواطنين مجاناً، مشيرا إلى أنه تم تجهيز الحدائق والمسطحات الخضراء بالشوارع والميادين وكورنيش النيل والحدائق العامة وتجميل الشوارع الرئيسية بنطاق المحافظة لاستقبال المواطنين، بالإضافة إلى انتشار فرق النظافة لرفع أي مخلفات أولاً بأول على مدار اليوم، كما تم تشكيل غرف وقائية للعمل على مدار 24 ساعة بالمديريات والإدارات لتلقي الشكاوى والتعامل الفوري مع أية حالة.
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