"المترو" يكشف خطته لاستقبال أعياد الربيع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبد الكريم:

قال المهندس على الفضالي، رئيس شركة مترو الأنفاق، إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المحطات الرئيسية والفرعية بمترو الأنفاق لاستقبال الزيادات المتوقعة لجمهور الركاب فى أعياد شم النسيم.

وأضاف الفضالي، في بيان اليوم الأحد، أن المترو سيبدأ التشغيل في تمام الساعة 5.15 ص وحتى الساعة الواحدة صباحًا بإجمالي عدد رحلات 1236 رحلة بالخطوط الثلاثة حيث تبلغ عدد رحلات الخط الأول 382 رحلة والخط الثاني 424 رحلة والخط الثالث 430 رحلة.

وأعلن الفضالي، عن تشكيل غرفة عمليات برئاسته لمتابعة أعمال التأمين واستعدادات جميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية لتأمين جميع خطوط المترو وكذلك استنفار جميع القيادات الأمنية وقوات الأمن المكلفة بأعمال التأمين ومتابعة نقاط الإسعاف والبالغ عددها 20 نقطة موزعة على الخطوط الثلاثة لاستقبال أي حالة مرضية والتعامل معها مع التأكيد أن جميع محطات المترو مراقبة بأحدث وأدق كاميرات المراقبة.

كما وجه رئيس شركة المترو، بتواجد قيادات الشركة بجميع محطات المترو وعدم التواجد في مكاتبهم، وفقا لتعليمات الفريق كامل الوزير وزير النقل، لتقديم يد العون والمساعدة لجمهور الركاب ولتسهيل حركة القطارات بالكفاءة المطلوبة وتوجيه فريق الصيانة المنتشر بالمحطات بالقيام بأعمال الصيانة العاجلة بشكل لا يؤثر على حركة التشغيل.

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وفى سياق متصل، أكد المهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة، أنه تم عمل خطة محكمه لتأمين كافة القطارات بالتنسيق الكامل مع شرطة النقل والمواصلات وجميع الجهات المعنية والمرافق لرفع درجات الاستعداد والاهتمام بنظافة المحطات.

وهنأ الفضالي، وصبره، جموع الشعب المصري بأعياد الربيع التي تتزامن مع عيد القيامة المجيد، متمنيين لكل المصريين كل الخير والسعادة مؤكدين على روح الإستقرار والمحبة التي تعم مصر وستظل مصر دائما رمزاً للمحبة والسماحة بين جميع أبنائها اللذين هم دائما صفاً واحداُ .

من جانبه، أكد أحمد عبدالهادي متحدث مترو الأنفاق، على تواجد حملات مكثفة ومستمرة ومتواصلة لمواجهة انتشار الباعة الجائلين وإزالتهم نهائيًا بمحيط وأرصفة المحطات أو داخل العربات مع محاربة ظاهرة التسول التي انتشرت مؤخرًا داخل محطات وعربات المترو، مع استمرار تقديم خدمات التواصل مع جمهور الركاب ومنها خدمة الخط الساخن والتي تعمل على مدار ال24 ساعة على رقم 16048 وكذلك خدمة الواتس اب والتي تمتد حتى انتهاء فترات التشغيل على الأرقام الآتية ( 01221116048 & 01021778887 ) وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة عبر الفيس بوك.