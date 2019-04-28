بدء تنفيذ شبكة مرافق ضخمة بماسبيرو.. ونائب المحافظ: الانتهاء من مراحل المشروع تباعًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

في الثاني عشر من ديسمبر الماضي بدأت 3 شركات العمل في منطقة مثلث ماسبيرو للانتهاء من الأعمال الموكلة إليها ضمن مخطط تطوير المنطقة، وبعد مرور ما يزيد عن 5 أشهر بدأت ملامح المنطقة تتغير على نحو كبير.

يسير العمل على قدم وساق في المنطقة المطلة على شارع 26 يوليو، والمخصصة لأهالي المثلث الذين أبدوا رغبتهم في العودة للمنطقة بعد الانتهاء من تطويرها، وقال المهندس محمد عبدالباسط، رئيس قسم المساحة في شركة ريدكون، إحدى الشركات التي تتولى الأعمال في المثلث، إن أعمال الحفر ودق الخوازيق بدأت بالفعل منذ فترة في المنطقة السكنية المخصصة للأهالي.

وأضاف عبدالباسط، لمصراوي، أن أعمال دق الخوازيق مقرر الانتهاء منها في غضون 6 أشهر، متابعًا: ولكن سنعمل على الانتهاء منها بالكامل قبل هذا الموعد، ونعمل بشكل متواصل من أجل إنجاز هذا العمل قبل المدة الزمنية المحددة له".

وأشار إلى أن شركة ريدكون تتولى إنشاء برج سكني عملاق على مساحة ضخمة يضم وحدات كثيرة للأهالي الراغبين في العودة بعد التطوير،موضحًا أنه سيكون على الطراز المعماري المتميز الذي تتسم به مباني وسط البلد.

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وقال اللواء إبراهيم عبدالهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، إنه توجد متابعة مستمرة من قبل الحي وأجهزة المحافظة المختصة لتطورات الأعمال في منطقة مثلث ماسبيرو، مشيرًا إلى تذليل كافة العقبات التي تواجه العمل والتعامل معها بشكل فوري وعاجل.

وأوضح عبدالهادي، لمصراوي، أن الأولوية في الوقت الحالي تكمن في الانتهاء من منطقة الأبراج السكنية للموطنين، ولم يتم البدء في أي مناطق أخرى داخل المشروع وفق المخطط المعتمد له من مجلس التخطيط العمراني ورئيس مجلس الوزراء.

وأكد نائب محافظ القاهرة، أنهم بدأوا بالفعل في تنفيذ شبكة المرافق للمشروع والتي تشمل خدمات وصلات مياه وصرف صحي وكهرباء وغيرها من المرافق الأخرى، موضحًا أنها ستكون شبكة على أعلى مستوى لتستطيع تقديم خدمة راقية للمنطقة بعد تطويرها.

وتابع اللواء إبراهيم عبدالهادي: "المشروع يحتاج إلى وقت لانه ليس بسيط، وتوجد فيه إنشاءات ضخمة وبنية تحتية كبيرة، وجراجات تحت الأرض، ومناطق سكنية وتجارية وترفيهية، وعقب الانتهاء من إنشاء شبكة المرافق كاملة سيتم تنفيذ المراحل لاأخرى من المشروع تباعًا وفق مخطط التطوير المعتمد".