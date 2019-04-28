برلمانى: معارض أهلا رمضان تكافح الغلاء وتتصدى لجشع التجار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:
أشاد خالد مشهور، نائب الشرقية وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بتوفير مستلزمات شهر رمضان وعيد الفطر المبارك بأسعار مخفضة لأبناء الشرقية، من خلال معرض "أهلًا رمضان".
وأشار "مشهور"، في بيان اليوم الأحد، إلى أهمية المعرض في دعم توجه الدولة إلى مكافحة الغلاء والتصدي لجشع التجار وتخفيف العبء على كاهل المواطن البسيط ومحدودي الدخل.
وأوضح النائب، أن التخفيضات الموجودة في أسعار المعروضات تترواح ما بين 25 إلى 30%، وهي نسبة ليست بقليلة، وستشكل فارقًا كبيرًا في الأسعار بالنسبة للمواطن.
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