خالفوا القانون.. المحكمة تقضي بإلزام حل مجلس إدارة نادي 6 أكتوبر الرياضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة 6 أكتوبر الكلية، برئاسة المستشار شوكت زيان، اليوم الأحد، بتنفيذ حكم لجنة تسوية المنازعات باللجنة الأولمبية، وإلزام حل مجلس إدارة نادي 6 أكتوبر الرياضي.

صدر الحكم برئاسة المستشار شوكت زيان، وعضوية من المستشارين محمد العناني، وعلاء سليم.

كان صلاح السيد يوسف وزير الزراعة السابق، والدكتور عبداللطيف صبحي، عميد كلية تربية رياضية وآخرين، أقاموا دعوى قضائية تحمل الرقم 1022 لسنة 2018 بطلب تزييل حكم صادر لصالحهم من التحكيم بالصيغة التنفيذية، ضد رئيس اللجنة الأولمبية، ورئيس مجلس إدارة نادي 6 أكتوبر الرياضي، يفيد بتقدمهم لخوض انتخابات نادي 6 أكتوبر الرياضي، خلال انتخابات النادي عام 2017، إلا أنهم تفاجئوا بقيام مجلس إدارة النادي باستبعادهم من خوض الانتخابات دون وجه حق وبالمخالفة للقانون.

وأضاف مقدمو الدعوى أنهم لجئوا لإقامة دعوى تحكيمية أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي، حملت الرقم 126 لسنة 2017، والتي حكمت لصالحهم، إلا أن النادي رفض تنفيذ حكم لجنة التسوية والتحكيم الرياضي.