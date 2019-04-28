تأجيل محاكمة بديع و69 آخرين في قضية "اقتحام قسم العرب" لـ15 يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
قررت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سامي عبدالرحيم، اليوم الأحد، تأجيل إعادة محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان و69 متهما آخرين، في اتهامهم بأحداث العنف والقتل التي وقعت بمحافظة بورسعيد في أغسطس 2013، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم العرب"، لجلسة 15 يونيو المقبل لتعذر حضور المتهمين من محبسهم.
كانت محكمة جنايات بورسعيد، أصدرت في أغسطس 2015 حكمًا بمعاقبة بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي، و16 آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا حضوريًا، ومعاقبة 76 متهمًا آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهمًا، مما هو منسوب إليهم من اتهامات، وقضت محكمة النقض بإعادة المحاكمة.
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