بالصور.. "قبل تهريبها داخل نعال الأحذية".. ضبط 1600 قرص مخدر و8 قطع حشيش بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

أحبطت الخدمات الأمنية بميناء القاهرة الجوي، تهريب كمية من العقاقير المخدرة والحشيش داخل نعال الأحذية.

كانت قد تمكنت الخدمات أثناء اتخاذ الإجراءات التأمينية المتبعة على ركاب الطائرات من ضبط أحد الأشخاص (مقيم بكفر الشيخ) حال إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات المتجهة إلى إحدى الدول العربية، وبحوزته (1650 قرص لعقار الترامادول المخدر وزنت نصف كيلو جرام) مخبأة داخل نعال بعض الأحذية بإحدى حقائبه.

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بمواجهته بما أسفر عنه التفتيش والضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

وفي ذات السياق تمكنت الخدمات الأمنية من ضبط أحد الأشخاص (مقيم بالإسماعيلية) حال إنهاء إجراءات سفره متجهاً إلى إحدى الدول العربية، وبحوزته (8 قطع من مخدر الحشيش كبيرة الحجم وزنت 775 سبعمائة وخمسة وسبعون جرام) مخبأة داخل علبة هاتف محمول بإحدى حقائبه.

بمواجهته بما أسفر عنه التفتيش والضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعتين وتولت النيابة التحقيق.