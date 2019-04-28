ضبط 50 قطعة سلاح وتنفيذ 120 ألف حكم قضائي في حملات أمنية بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
واصل قطاع الأمن العام حملاته الأمنية لملاحقة الخارحين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة.
وأسفرت الجهود جهود قطاع الأمن العام، عن ضبط "50 قطعة سلاح ناري، 131قضية مخدرات، 8 متهمين لقيامهم بممارسة أعمـال البلطجة والسرقة بالإكراه، 419 دراجة نارية مخالفة، 42210 مخالفة مرورية، 1577مخالفة مرافق، 69 قضية مصنفات وتنفيذ 120994حكم قضائى متنوع".
جاء ذلك ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
تحررت المحاضر اللازمة لكل واقعة وتولت النيابة التحقيق.
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