الأمن العام: ضبط عنصر إجرامي بـ 20 فرد خرطوش وطربة حشيش بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

بالتنسيق مع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، عنصرا إجراميا سبق اتهامه في قضية ضرب، وبحوزته بندقية خرطوش و20 فرد خرطوش، و10 طلقات لذات العيار، وطربة حشيش بقصد الاتجار.

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية، قيام عنصر إجرامي مقيم دائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بالاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة على نطاق واسع، متخذاً من دائرة مركز شرطة طنطا مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

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أمكن ضبط المتهم وبحوزته بندقية خرطوش و20 فرد خرطوش و10 طلقات لذات العيار، وطربة حشيش وهاتف محمول ومبلغ مالي.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وتولت النيابة التحقيق.