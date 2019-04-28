"هسيبلك الباب مفتوح".. تفاصيل مقتل تاجر بيجام على يد عشيق زوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من كشف غموض واقعة العثور على جثة صاحب محل مقتولا داخل شقته بشبرا الخيمة، حيث تبين أن وراء الواقعة زوجته صاحبة محل كوافير وعشيقها لرغبتهما في التخلص من المجني عليه، تم ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كان قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية، تلقى بلاغًا بمقتل صاحب "محل أدوات منزلية" بمسكنه بمنطقة بيجام بدائرة القسم إثر إصابته بجروح وخذية وقطعية وطعنية متفرقة بجسده.

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وأسفرت جهود فريق البحث المشكل بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بالقليوبية، أن وراء ارتكاب الواقعة (زوجة المجني عليه بالاشتراك مع عامل مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لارتباطهما بعلاقة منذ فترة، حيث اتفقا على التخلص من المجنى عليه، وفى سبيل ذلك قامت الزوجة بالنزول من الشقة وتركت بابها مفتوحاً، وعقب ذلك صعد "العامل" وأجهز على المجني عليه بسلاح أبيض "مطواة" فأودى بحياته، وأضاف العامل بتخلصه من أداة الجريمة "مطواة" بإلقائها بأحد المصارف.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.