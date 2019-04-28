مصر | تشريح جثث 3 عمال لبيان سبب الوفاة بأكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشريح جثث 3 عمال لبيان سبب الوفاة بأكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر نيابة أكتوبر التحقيق حول وفاة 3 عمال أصيبوا بحالة تسمم، حيث فارقوا الحياة فور نقلهم للمستشفى العام بمدينة 6 أكتوبر، جراء تناولهم وجبة فاسدة، وصرحت النيابة بتشريح جثامين الضحايا وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بهم.

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغا بتسمم 6 أشخاص داخل شقتهم السكنية بالحي الـ12 بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

وتجرى الأجهزة الأمنية تحريات موسعة حول الحادث، للوقوف على ظروفه وملابساته، بعد تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التى تولت التحقيق.

