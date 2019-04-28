مصر | ضبط راكب وبحوزته 1650 قرص ترامادول و 775 جرام مخدر حشيش بمطار القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط راكب وبحوزته 1650 قرص ترامادول و 775 جرام مخدر حشيش بمطار القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الخدمات الأمنية بميناء القاهرة الجوى، في إحباط محاولة تهريب 1650 قرصا مخدرا، و8 قطع لمخدر الحشيش.

وتمكنت الخدمات الأمنية أثناء اتخاذ الإجراءات التأمينية المتبعة على ركاب الطائرات من ضبط أحد الأشخاص (مقيم بكفر الشيخ) حال إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات المتجهة إلى إحدى الدول العربية، وبحوزته (1650 قرص لعقار الترامادول المخدر وزنت نصف كيلو جرام) مخبأة داخل نعال بعض الأحذية بإحدى حقائبه.

بمواجهته بما أسفر عنه التفتيش والضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.



كما تمكنت الخدمات الأمنية من ضبط أحد الأشخاص (مقيم بالإسماعيلية) حال إنهاء إجراءات سفره متجهًا إلى إحدى الدول العربية، وبحوزته (8 قطع من مخدر الحشيش كبيرة الحجم وزنت 775 سبعمائة وخمسة وسبعون جرام) مخبأة داخل علبة هاتف محمول بإحدى حقائبه.