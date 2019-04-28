مصر | تحرير 2944 مخالفة مرورية بالجيزة خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحرير 2944 مخالفة مرورية بالجيزة خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية، لمديرية الأمن، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، المواقف العشوائية، وبنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن تحرير 2944 تنوعت مابين ضبط (904) مخالفة انتظار خاطئ، ضبط سيارات بدون رخص قيادة، (413) مخالفة متنوعة، ضبط سائقين لقيادتهم تحت تأثير المخدرات، (28) حملة مطالع ومنازل الكباري "مواقف عشوائية"، (20) الصلاحية الفنية للسيارة، (1274) نـمــوذج 125، حجز توك توك غير مرخص، ( 31 ) عدم استخدام حزام الأمان، ( 49 ) التصالح الفوري، ( 10 ) حملة السرفيس، ( 22 ) زجاج فامية، (13 ) ملصقات ومتعلقات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة بإخطار مدير أمن الجيزة، لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.

"الأمن العام": ضبط 19 قضية مخدرات.. وتحرير 10 آلاف مخالفة مرورية



نجح قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية في ضبط " 3 قطع سلاح ناري، 19قضية مخدرات، 3 مُتهَمين لقيامهم بممارسـة أعمـال البلطجــة والسرقـة بالإكــراه، 101 دراجة نارية مخالفة، 10340 مخالفة مرورية، 62 مخالفة مرافق، 20 قضية مصنفات، وتنفيذ 35079 حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.