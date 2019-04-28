مصر | أمن مطروح ينجح في عقد جلسة صلح بين عائلتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمن مطروح ينجح في عقد جلسة صلح بين عائلتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح في عقد جلسة صلح بين طرفي عائلتين بدائرة قسم شرطة الضبعة.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة الأمن بوزارة الداخلية للعمل على إنهاء النزاعات القائمة بالتنسيق مع أعضاء لجنة المصالحات، القيادات الشعبية، التنفيذية وكبار رؤوس العائلات.



وتم التوفيق والصلح بين أطراف العائلتين، وأقروا جميعًا بالصلح النهائي وتعهد كلٌ منهم بعدم التعرض للآخر.