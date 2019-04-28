مصر | سقوط خادمة وزوجها سرقا خزينة صاحب الشقة التي تعمل بها بالنزهة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط خادمة وزوجها سرقا خزينة صاحب الشقة التي تعمل بها بالنزهة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقدمت سيدة على سرقة خزينة حديدية بداخلها مشغولات ذهبية ومبالغ مالية، من داخل صاحب الشقة التي تعمل بها بالنزهة.

وتبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين، مقيم دائرة القسم بتضرره من إحدى السيدات تعمل طرفه (مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية، سبق اتهامها في قضية "سرقة مسكن") لقيامها بمغافلته والاستيلاء من داخل الشقة سكنه على خزينة حديدية بداخلها (مشغولات ذهبية- مبالغ مالية – وبعض المقتنيات) ولاذت بالهرب.

وتوصلت جهود وحدة مباحث القسم إلى صحة الواقعة وأن المشكو في حقها وراء ارتكابها بالاشتراك مع زوجها (إستورجي، مقيم بذات العنوان، مطلوب التنفيذ عليه فى 2 حكم حبس جزئى فى قضيتى "ضرب").

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا تفصيليًا بإرتكابهما الواقعة بأسلوب المغافلة، وتم بإرشادهما ضبط جميع المسروقات بمسكنهما.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

