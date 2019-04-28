مصر | توفير الأجواء الآمنة لاحتفالات المواطنين .. خطة تأمين واسعة النطاق على المسطح المائي والمراسي النيلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توفير الأجواء الآمنة لاحتفالات المواطنين .. خطة تأمين واسعة النطاق على المسطح المائي والمراسي النيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، بتكثيف الخدمات والحملات الأمنية على المراسى النيلية للتأكد من وجود التراخيص اللازمة للعائمات والمراكب، والتحقق من مدى توافر وسائل الحماية والسلامة بها والتأكيد على إلتزام القائمين عليها بالحمولة المقررة.

وجاء ذلك فى إطار مواصلة تفعيل الخطط الأمنية الموضوعة لتأمين المواطنين خلال فترة الإحتفالات التى تشهدها مصر حاليًا وفى إطار إضطلاع الأجهزة الأمنية على مستوى الجمهورية بإتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المنشآت والمرافق الهامة والحيوية، ولاسيما مرفق المسطح المائى لنهر النيل والمراسى النيلية، والتى من المتوقع أن تشهد إقبالًا من المواطنين وكثافات خلال فترة الأعياد.

كما شملت خطة التأمين تعيين خدمات أمنية بالمراسى النيلية لإتخاذ الإجراءات التأمينية لكافة المتنزهين فى إطار الإجراءات الإحترازية لضمان سلامة المواطنين.. إلى جانب شن حملات مكثفة لمواجهة المراسى العشوائية والمخالفات التى تتسبب فى التلوث البصرى والسمعى وتؤثر بشكل سلبى على المظهر العام لنهر النيل بما يتيح للمواطنين التنزه بمنطقة كورنيش النيل دون أية مضايقات.



وقد أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن تحقيق النتائج التالية

فى مجال الملاحة الداخلية: المرور على عدد (23) وحدة نهرية وتبين مخالفة (7) وحدات لقانون الملاحة الداخلية.

فى مجال حماية الملاحة البحرية: تم المرور على عدد (22) لنش سياحى، وتبين إلتزامها بقانون الملاحة البحرية.

فى مجال الثرورة السمكية: ضبط عدد (49) قضية متنوعة.

فى مجال حماية البيئة من التلوث والحد من ظاهرة الضوضاء: ضبط عدد (29) قضية متنوعة.

فى مجال حماية منافع الرى والصرف: ضبط عدد (5) قضايا متنوعة.

فى مجال الأمن العام:

تم فحص عدد (45) حالة إشتباه.

تم متابعة تنفيذ عدد (7) أحكام فى مجال عمل الإدارة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.