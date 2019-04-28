مصر | "سرق مستلزمات طبية".. القبض على ممرض بمعهد القلب في العجوزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سرق مستلزمات طبية".. القبض على ممرض بمعهد القلب في العجوزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من القبض على ممرض لاتهامه بسرقة مستلزمات طبية من معهد القلب، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

ورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث الجيزة، بأنه حضر لقسم شرطة العجوزة كلا من حاتم.ا.م، 30 سنة، مقيم بدائرة القسم، إيهاب.م.م.ا، 41 سنة، مشرف أمن، محمد.ع.ا.ع، 57 سنة، ممرض، وقرر الأول والثاني أمام الرائد عمرو فاروق معاون مباحث القسم، بضبط الثالث حال خروجه من المعهد، عقب إنتهاء عمله وبحوزته مستلزمات خاصة بالمعهد ( سرنجه بها محلول مخدر، 4 أمبول لعقار خاص بسيولة الدم، 5 باكت شاش طبي)، وإتهماه بالسرقة.

وبمواجهة الثالث إعترف خلال التحقيقات أمام المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة وسط الجيزة، بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

"علاقة غير شرعية وجثة في الشارع".. شاب يقتل شقيقته في الحوامدية

أقدم شاب على قتل شقيقته، بطعنات السكين، بعد اكتشافه وجود علاقة غير شرعية بين شقيقته وشاب آخر، بمنطقة عرب الساحة، بمركز الحوامدية بالجيزة، وتمكنت القوات من القبض على المتهم وعشيق شقيقته، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

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وكان ورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من العميد عبد الرحمن أبو ضيف رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للمقدم محمد أبو القاسم رئيس مباحث مركز الحوامدية، بقتل شاب لشقيقته، بالشارع بمنطقة عرب السأحة، دائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم حسام بكير وكيل فرقة جنوب الجيزة، والنقيب إسلام معاون مباحث المركز، لمكان البلاغ، وتبين قتل المتهم لشقيقته في الشارع، بطعنات السكين، بعد إكتشافه وجود علاقة غير شرعية بين شقيقته وشاب أخر، وتمكنت القوات من القبض على المتهم، والعشيق، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت تحريات العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، أن المجني عليها كانت متزوجة، وعلى علاقة غير شرعية بشاب، وكان يتردد عليها بمنزلها، حال تواجد زوجها بعمله.

وأوضحت التحريات أن شقيقها اكتشف علاقتها بالشاب، وصباح اليوم الأربعاء، توجه لشقتها، بعد علمه بتواجد عشيقها لديها، وبدخوله الشقة، فر العشيق هاربا، ولاحقته المجني عليها، وتمكن شقيقها من ملاحقتها، وطعنها عدة طعنات بالشارع، أسقطها جثة هامدة، وحرر المحضر اللازم بالشارع بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.