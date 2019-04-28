مصر | النيابة تحقق في واقعة سقوط طفل من الدور الخامس بـ6 أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تحقق في واقعة سقوط طفل من الدور الخامس بـ6 أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت والدة الطفل الذي سقط، أمس، من الطابق الخامس بمدينة 6 أكتوبر، أمام النيابة الذين إجرات التحقيق حول الواقعة، إنها توجهت لشراء مستلزمات المنزل، وتركت طفلها داخل الشقة كعادتها، وحينما عادت فوجئت به سقط من شرفة المنزل.

وتبين من خلال تحريات المباحث التى أجرتها، أن الطفل دخل "البلكونة" واعتلى كرسى خشبى، وظل يلعب بالحبال الخاصة بـ"المنشر" إلى أن اختل توازنه، فسقط من الطابق الخامس، وتم نقله للمستشفى العام.

وقد تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من المستشفى العام بمدينة 6 أكتوبر يفيد باستقبال طفل يبلغ من العمر 8 سنوات، فى حالة وحرجة إثر سقوطه من مكان مرتفع، وتم وضعه تحت الرعاية الطبية، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التى تولت التحقيق.