أخبار مصر | "أطفال بلامأوي" ينقذ طفلا بالمنوفية ويلحقه بدار رعاية لتوفير حياة كريمة له (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أطفال بلامأوي" ينقذ طفلا بالمنوفية ويلحقه بدار رعاية لتوفير حياة كريمة له (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن فريق أطفال بلامأوي والمشردين بمحافظة المنوفية والتابع لبرنامج حماية الاطفال بلامأوي والذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي من انقاذ الطفل( ع .ج ) ذو 17 عاما بعد أن تم العثور عليه اسفل كوبري مشاه بجوار السيد البدوى مستلقى على الأرض وفى حالة غير أدمية.

وعلي الفور قام الفريق بتقديم كافة الخدمات اللازمة للطفل وبالحديث معه تبين أنه من محافظة الاسماعيلية وانه يتيم الأم ويعانى قسوة الأب خصوصا بعد زواجه من أمرأة اخرى فلم يجد الطفل سوا الهروب للشارع والبقاء فيه.

وتم عمل جلسة نفسية للطفل من قبل فريق البرنامج وتهيئته للالتحاق بدار رعاية لتوفير افضل حياة ممكة له وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لدمج الطفل بمؤسسة الرعاية بقويسنا على أن يستكمل فريق البرنامج باقى جلسات العلاج النفسي والتأهيل داخل المؤسسة.

وتواصل وزارة التضامن الاجتماعي تلقي البلاغات بشكل يومي علي رقم 16439 للابلاغ عن الاطفال بلامأوي من الاطفال وكبار السن بالاضافة لصفحة الوزارة علي وسائل التواصل الاجتماعي فيس بوك.