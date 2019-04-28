أخبار مصر | إذاعات وشاشات 'الوطنية للإعلام' تحتفل باعياد الربيع وشم النسيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إذاعات وشاشات 'الوطنية للإعلام' تحتفل باعياد الربيع وشم النسيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحتفل شاشات وإذاعات الهيئة الوطنية للإعلام، بأعياد الربيع وشم النسيم، وذلك من خلال تقديم خريطة برامجية تغطى احتفالات المصريين من جميع المحافظات والشوارع والميادين والمزارات والاستعدات والخدمات التي تقدمها كافة أطهزة الدولة خلال الاحتفال .

حيث جاءت الخرائط البرامجية كالتالي:

عبدالحليم حافظ ينافس فريد الأطرش في احتفالات الإذاعة بشم النسيم.

استعدت الإذاعة المصرية عبر شبكاتها المختلفة للاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم؛ ففي شبكة صوت العرب تم تخصيص اليوم بكاملة للاحتفال بالمناسبة من خلال باقة منوعة من البرامج والفترات المفتوحة والحفلات والرسائل الصوتية؛ حيث سيتم إذاعة حفل كامل الساعة 11 مساءً لعبد الحليم حافظ يوم الأحد، أما يوم الإثنين فسوف تُذاع فترات يومك سعيد والدنيا ربيع وموكب الزهور، بالإضافة إلى حفل كامل لفريد الأطرش يُذاع الساعة 11 مساءً .

أما إذاعة الشرق الأوسط فتقدم فترات: صباحك وردي وأكلة بالألوان، غني للربيع، شخصيتك من ألوانك، كاريكاتير، كرنفال في كل مكان .

وتقدم إذاعة الكبار برامج وفترات منها العزف على أوتار النسيم مع أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، ذكريات الكبار ، كاميرا وميكروفون.

ويقدم البرنامج العام مجموعة من البرامج والفترات التي تُذاع على مدار اليوم، منها أوراق لها قلوب والرسم بالكلمات، فضلًا عن بث مجموعة من الفترات المفتوحة والمتابعة الميدانية للاحتفالات من خلال شبكة مراسلي الإذاعة المنتشرين في كافة أرجاء الجمهورية.

القناة الأولى:

تقدم القناة الاولى تغطية خاصة في الاحتفال بعيد الربيع، وتطوع القناة برامجها للاحتفال بعيد الربيع؛ حيث يقدم برنامج صباح الخير يا مصر تغطية خاصة عن احتفال المصريين بعيد الربيع، ولقاءات من المتنزهات والحدائق ونقل فرحة المصريين، وتعرض القناة عدد من الاغانى الخاصة بعيد الربيع.

وفي الرابعة عصرًا يقدم برنامج "الطباخ" حلقة خاصة عن عيد الربيع، وفي السهرة احتفالية خاصة بعيد الربيع من خلال برنامج "مصر النهاردة" .

القناة الثانية:

تقدم القناة الثانية تغطية خاصة في الاحتفال بعيد الربيع، وتبدأ من خلال عدد من الفترات المفتوحة والمنوعات الأجنبية والأغاني، وتطويع عدد من برامجها مثل: بنصبح عليك، البداية، زينة، زمن الفن الجميل.

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القناة الفضائية المصرية:

تحتفل القناة الفضائية المصرية عبر تغطية خاصة بعيد الربيع وتبدأ ببرنامج صباح الخير يا مصر فى السابعة صباحاً حيث يرصد الاستعدادات و التجهيزات فى جميع مرافق الدولة للاحتفال بشم النسيم ، يعقبه فترة مفتوحة تتضمن تقارير خارجية من الحدائق و المتنزهات لنقل مظاهر الاحتفال مع إذاعة اغانى عيد الربيع ، و فى فترة الظهير تلتقون و حلقة خاصة من برنامج " سيدتى " عن العادات و التقاليد التى يتبعها المصريين فى اعياد شم النسيم ، كما تطوع القناة جميع البرامج للاحتفال بعيد الربيع .

القنوات الإقليمية:

في اطار الاحتفال بأعياد الربيع بقطاع القنوات الاقليمية اعد القطاع عبر شبكة قنواته في محافظات مصر تغطية خاصة ومميزة وتعتمد الخطة على عدد من القنوات ومنها:

قناة القاهرة:

تحتفل القناة بعيد شم النسيم عبر إذاعة برومهات و تنويهات خاصة بأعياد الربيع علي مدار اليوم، كما يتم إذاعة الأغاني الخاصة بأعياد الربيع، وتطوع عدد من برامجها مثل: صباح القاهرة، سلطة خضراء، العاصمة و الناس، معاني الأغاني.

قناة القنال:

تعتمد التغطية الاعلامية لقناة القنال على نقل احتفالات عيد الربيع من محافظات بورسعيد، الاسماعيلية، السويس ولقاءات مع الجماهير ونقل فرحتهم عبر برنامج " صباح القنال "، وفي فترة الظهيرة تغطية خاصة للاحتفال بعيد الربيع بمحافظة الاسماعيلية و بورسعيد و السويس استعراض " ملكة الفراولة"، كما تقدم القناة عدد من الاغانى الخاصة بالمناسبة، ويليها صورة حية من احتفالات محافظات القنال ديفيليه " الزهور "، يعقبها صورة حية من احتفالات محافظات القنال "جناين الملاحة بالإسماعيلية و قناة السويس الجديدة".

قناة الإسكندرية:

تعتمد تغطية تليفزيون الاسكندرية في نقل احتفالات عيد الربيع بالإسكندرية على اذاعة خارجية منذ الصباح ولقاءات مع الاهالي في الحدائق والمتنزهات عبر برنامج " صباح الاسكندرية "، ويليها فترة مفتوحة على الهواء من شواطئ الاسكندرية في فترة الظهيرة ، يليها برنامج " اسكندرية اليوم" و حلقة خاصة عن أعياد الربيع، وفي المساء برنامج مرحبا عن الاحتفال في الجاليات المختلفة.

قناة الدلتا:

تقدم القناة تغطية خاصة من الصباح الباكر بعيد الربيع بإقليم الدلتا عبر برنامج " صباح الدلتا "، ويليه أوبريت شم النسيم، ونقل لمظاهر الاحتفال بالحدائق ولقاءات مع الاهالي، وفي فترة الظهيرة فترة مفتوحة عن عيد الربيع و اذاعة فيلم عربي، كما تطوع القناة برامجها في فترة المساء والسهرة لتغطية فرحة الاهالي بعيد الربيع ولقاءات معهم.

قناة الصعيد:

تقدم القناة صباحا تغطية خاصة وفترة مفتوحة ونقل مظاهر احتفالات المصريين بشم النسيم عبر برنامج " صباح الصعيد "، ويليه في فترة الظهيرة برنامج ست الستات وحلقة عن عادات وتقاليد المرأة المصرية في الاحتفال بشم النسيم في اقليم الصعيد، كما تقدم برنامج ع الحلوة و المرة في حلقة مطوعة للاحتفال بشم النسيم، و في المساء برنامج الصعيد اليوم.

قناة طيبة:

تحتفل القناة بعيد شم النسيم عبر اذاعة الاغاني الخاصة بأعياد الربيع، وتطوع عدد من برامجها مثل: صباح طيبة، حياتنا، شارع الجنوب.