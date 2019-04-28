أخبار مصر | الزناتي: نجوم أوركسترا الشياب والرياضة على مسرح 'الصحفيين' اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزناتي: نجوم أوركسترا الشياب والرياضة على مسرح 'الصحفيين' اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد مسرح نقابة الصحفيين مساء اليوم الأحد، الحفل الغنائس الكبير الذي تنظمه مع وزارة الشباب والرياضة، مساءً.

وصرح حسين الزناتي عضو مجلس النقابة، بأن الحفل الذي يحييه أوركسترا وزارة الشياب والرياضة، والذي يبدأ في الساسة مساءً، يُعد إضافة جديدة للتعاون المُثمر والمستمر بين الوزارة والنقابة؛ وذلك إيمانًا من الجانبين بأهمية الرسالة التي يقدمها كل منهما في تقديم الفن الأصيل.

وقالت الدكتورة أمل جمال وكيل وزارة الشباب والرياضة، ورئيس الإارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بالوزارة، والتي بذلت مجهودًا كبيرًا لإقامة الحفل، إن الحفلات التي يقدمها أوركسترا وزارة الشباب والرياضة على مسرح نقابة الصحفيين، يكون لها مذاق خاص بجمهورها الواعي، وبأصوات نخبة من الشباب المبدعين التي اكتشفتهم الوزارة من شباب مصر،

مؤكدة أن هذا الحفل يشهد أصوات عدد من مطربي ومطربات الأوركسترا وهم: "نادين مورجان، محمد مصطفى، عبدالله جوهر، مينا سعد، محمد المصري، غادة عصام، محمد الجزار، رودينا سعيد، آمنة عبدالعزيز، عزة ياسر"، وذلك بقيادة المايسترو الدكتور عز الدين طه، ويقوم بتقديم الحفل الفنانة وفاء الحكيم.

وقالت نجوى صلاح مدير عام البرامج الثقافية والتطوعية بالوزارة: "نتمنى أن ترى الفترة المقبلة مزيدًا من التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ونقابة الصحفيين، كما جرى على مدار العامين الماضيين مع لجنة النشاط بها".