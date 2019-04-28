أخبار مصر | لتجنب الإصابة بالتسمم.. الصحة تقدم مجموعة من النصائح قبل شراء الملوحة

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قدمة وزارة الصحة، عدداً من النصائح والإرشادات للمواطنين عند تناول الأسماك المملحة والمدخنة بمناسبة أعياد الربيع، خصوصًا وأن تناول الفسيخ قد يمثل خطورة شديدة نظراً لأن طريقة تحضيره قد تساعد على نمو نوع خطير من البكتيريا، هذا النوع يفرز سموماً قاتلة قد تسبب أضراراً شديدة للمواطنين.

وأكدت الوزارة على ضرورة التأكد من شراء الأسماك المملحة والمدخنة من محال معروفة وخاضعة للإشراف والرقابة، محذرة من شرائها من الباعة الجائلين أو تصنيعها بالمنزل، مع ضرورة التأكد من توافر الاشتراطات التالية في الأسماك التي يمكن شراؤها:-

• البطن غير منتفخة ولا تنبعث منها رائحة كريهة.

• لحوم الأسماك متماسكة ترتد مرة أخرى بعد الضغط عليها.

• قشورها لامعة متماسكة لا تنتزع بسهولة.

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• عيونها بارزة تتميز باللمعان.

• مراعاة أن يكون لون خياشيم الأسماك أحمر أو وردي.

وشددت على عدم الإسراف في تناول الأسماك المملحة حيث إنها تحتوي على نسبة عالية من الأملاح قد تصل إلى أكثر من 17% من وزن هذه الأسماك، وقد تسبب ضرراً شديداً خاصةً لمرضى الضغط وأمراض القلب وأمراض الكلى والحوامل والأطفال.

ونصحت بتجنب تناول رأس وعظام وأحشاء الأسماك المملحة نظراً لتركيز السموم في هذه المناطق، لافتة إلى أنه عند الإحساس بأي أعراض مرضية مثل (جفاف الحلق، صعوبة في البلع، ازدواج الرؤية، ضيق في التنفس) يرجى التوجه بأقصى سرعة إلى أقرب مستشفى أو مركز سموم مؤكداً توافر الأمصال المضادة للسموم بجميع المستشفيات.