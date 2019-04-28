مصر للطيران تسير 440 رحلة للمدن السياحية بشم النسيم

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طائرة مصر للطيران - صورة أرشيفية
تسير شركة مصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية (إكسبريس)، 440 رحلة جوية منتظمة وإضافية إلى مدن شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وأبو سمبل، خلال فترة أعياد الربيع وحتى يوم 5 مايو المقبل، لنقل المصريين والسائحين الراغبين في قضاء الأعياد وشم النسيم في مناطق الجذب السياحي بمصر. وصرح رئيس شركة (إكسبريس) الطيار شريف خليل، بأنه الشركة ستسير 107 رحلات جوية إلى شرم الشيخ، 120 رحلة إلى الغردقة، 88 رحلة إلى الأقصر، 92 رحلة إلى أسوان، 33 رحلة إلى أبو سمبل، تقلع جميعها من وإلى مطار القاهرة.
وقال خليل، في بيان له، اليوم السبت، إن الشركة اتخذت استعداداتها في حال زيادة الطلب على هذه الرحلات.من ناحية أخرى، أعلنت شركة مصر للطيران، عن بدء تشغيل رحلاتها الجوية إلى مدينة كيجالي عاصمة رواندا، اعتبارا من أمس السبت، وذلك في إطار التوسع بشبكة خطوط الشركة في القارة السمراء، كجزء من الاستراتيجية العامة
وقال خليل، في بيان له، اليوم السبت، إن الشركة اتخذت استعداداتها في حال زيادة الطلب على هذه الرحلات.
من ناحية أخرى، أعلنت شركة مصر للطيران، عن بدء تشغيل رحلاتها الجوية إلى مدينة كيجالي عاصمة رواندا، اعتبارا من أمس السبت، وذلك في إطار التوسع بشبكة خطوط الشركة في القارة السمراء، كجزء من الاستراتيجية العامة لقطاع الطيران المدني، موضحة أن الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أكد أن الشركة وضعت خططا طموحة لتوسيع شبكة خطوطها للوصول إلى الدول الصاعدة في إفريقيا مثل رواندا، التي تُعد واحدة من أسرع الاقتصاديات نموا وواحدة من أهم الوجهات السياحية في القارة السمراء. (التفاصيل)
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