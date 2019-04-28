انت الان تتابع القوات المسلحة تهنئ المسيحيين بعيد القيامة المجيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة
بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، اليوم الأحد، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبـة عيد القيامة. وجاء نص البرقية: قداسة البابا، يسعدني أن أهنئ قداستكم بمناسبة عيد القيامة المجيد، داعين الله أن يعيدها على قداستكم وعلى الأقباط من أبناء الوطن بالصحة والخير والبركات، وأود أن أعرب لكم عن اعتزازي واعتزاز القوات المسلحة بمواقفكم الوطنية، التي أكدت أن شعب مصر بمسلميه وأقباطه نسيج واحد يجمعهم وطن واحد وآمال واحدة في بناء مصر وتاريخها الزاهر المجيد".
وأضاف وزير الدفاع: "كما أنني أشيد بهذه المناسبة بعطاء وتضحيات رجال القوات المسلحة من الأقباط ووفائهم بالمهام والمسئوليات التى يحملون أمانتها لتظل القوات المسلحة برجالها الدرع القوى الحامي للوطن والحصن المنيع للشعب، بارككم الله ورعاكم، وكل عام وقداستكم بخير".كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات
وأضاف وزير الدفاع: "كما أنني أشيد بهذه المناسبة بعطاء وتضحيات رجال القوات المسلحة من الأقباط ووفائهم بالمهام والمسئوليات التى يحملون أمانتها لتظل القوات المسلحة برجالها الدرع القوى الحامي للوطن والحصن المنيع للشعب، بارككم الله ورعاكم، وكل عام وقداستكم بخير".
كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة برقية تهنئة مماثلة لقداسة البابا.
وأصدر وزير الدفاع، توجيها لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود ورجال القوات المسلحة بسيناء والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة من الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، كما أصدر رئيس الأركان، توجيها مماثلا لرجال القوات المسلحة لتهنئتهم بنفس المناسبة.
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