انت الان تتابع السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قطار - صورة أرشيفية
أعلنت هيئة السكة الحديد عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، اليوم الأحد، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة - الإسكندرية" يبلغ 35 دقيقة، وعلى خط "القاهرة - أسيوط" 30 دقيقة، و"أسيوط - أسوان" 30 دقيقة، وعلى خط "بنها - بورسعيد" 45 دقيقة، وخط "طنطا - المنصورة - دمياط" مدة 20 دقيقة. وتعتذر الهيئة للمسافرين عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
من ناحية أخرى، أمر المستشار محمد المصري نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمس السبت، بإحالة 5 مسؤولين من قيادات الهيئة السكة الحديد إلى المحاكمة العاجلة، وهم «خالد.ص. إ»، مدير عام المنشآت المدنية والتجديد و«محمد.م»، مدير عام إدارة المنشآت بقطاع الخدمات المشتركة و«إسماعيل.أ»، رئيس الإدارة المركزية لشؤون
من ناحية أخرى، أمر المستشار محمد المصري نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمس السبت، بإحالة 5 مسؤولين من قيادات الهيئة السكة الحديد إلى المحاكمة العاجلة، وهم «خالد.ص. إ»، مدير عام المنشآت المدنية والتجديد و«محمد.م»، مدير عام إدارة المنشآت بقطاع الخدمات المشتركة و«إسماعيل.أ»، رئيس الإدارة المركزية لشؤون منشآت الهيئة و«محمد.س»، نائب رئيس مجلس الإدارة للسلامة والجودة "وكيل وزارة"، و«أسامة.ح.م»، نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع الخدمات المشتركة "وكيل أول وزارة"؛ وذلك لاتهامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
ونسبت التحقيقات إلى المتهمين مخالفة قانون المناقصات والمزايدات، إذ سمح المتهمون الأول والثاني والرابع لشركة مقاولات متعاقد معها بموجب العقد 4/6 مخازن، بالبدء في تنفيذ الأعمال موضوع العقد رغم عدم استخراج التراخيص اللازمة. (التفاصيل)
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