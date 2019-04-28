اليوم.. البابا تواضروس يستقبل المهنئين بعيد القيامة

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البابا تواضروس في قداس خميس العهد

يستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، الآباء الأساقفة والكهنة ومجالس بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وذلك للتهنئة بعيد القيامة المجيد، وكذلك يستقبل البابا تواضروس رجال الدولة ورؤساء البعثات الدبلوماسية والأقباط من أجل التهنئة. وكان البابا تواضروس قد ترأس، أمس السبت، قداس عيد القيامة بالكاتدرائية. وأوفد السيسي، أمس، المستشار عمر الخطاب مروان عبد الله عرفة وزير شئون مجلس النواب، إلى كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالعباسية، لتقديم التهنئة إلى قداسة البابا والأقباط الأرثوذكس.

كما أوفد السيسي، أمناء رئاسة الجمهورية للتهنئة وحضور احتفالات الطوائف المسيحية، وهم: محمد نجم إلى طائفة الأقباط الكاثوليك، كريم الديواني إلى طائفة الأقباط الإنجيلية، أحمد الأنصاري إلى طائفة السريان الأرثوذكس، محمد يحيى إلى طائفة الروم الأرثوذكس، محمد مختار إلى الكنيسة الأسقفية.وأوفد السيسي، كذلك: لواء