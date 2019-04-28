شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الجالية المصرية بميلانو تقدم التهنئة للأخوة الأقباط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قام وفد من رابطة الجالية المصرية بميلانو وضواحيها ومدرسه نجيب محفوظ المصرية بميلانو بالتوجه إلى إلى الكنيسة القبطية مار مرقس في ميلانو. ومثل الوفد كلا من محمود عثمان رئيس مجلس إدارة رابطة الجالية المصرية بميلانو وضواحيها ومحسن نجيب سوريال نائب رئيس رابطه الجاليه وعنتر سعيد عكوش عضو مجلس الآباء بالمدرسة المصرية بميلانو نجيب محفوظ وذلك لتقديم التهنئه بمناسبة الاحتفال بعيد القيامه المجيد داعين الله عز وجل أن يعيد تلك الأعياد على مصر والمصريين بخير في الداخل والخارج.

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