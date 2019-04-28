شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال سياحي على منتجات معرض «ديارنا» بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

جذب معرض «ديارنا» لمنتجات الحرف اليدوية والتراثية، المقام بالممشى السياحي بمدينة الغردقة، والذي افتتحته غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، المئات من الزائرين المصريين والسائحين الأجانب، حيث يضم المعرض منتجات ٤٢ عارضا من محافظات القاهرة وأسوان وقنا وسوهاج والبحر الأحمر والوادي الجديد والبحيرة وشمال وجنوب سيناء.

ومن بين المعروضات منتجات لشهر رمضان المبارك بمناسبة قرب الشهر الكريم، مثل فوانيس رمضان من عصور مختلفة من عارضي محافظة القاهرة ومنتجات الكركديه والتمر وياميش رمضان من محافظات أسوان وشمال وجنوب سيناء، كما يضم المعرض منتجات الفيركا من قنا، ومنتجات قرية نقادة بقنا المشهورة بخشب السرسوع ومنتجات جراجوس المشهورة بالفخار ومنتجات منسوجات أخميم بسوهاج، بالإضافة إلى منتجات النحاس والفضيات بالقاهرة.

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وأكد اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، أن عارضين من سيناء يشاركون بمنتجات مصنوعة من الرسم على القماش والحفر على الخشب، والملايات والمفروشات والعبايات والأعشاب وزيت الزيتون، كما تشارك البحيرة بالسجاد، والبحر الأحمر بمنتجات الجلد الطبيعي والكروشيه من منتجين من حلايب وشلاتين.

وأوضح عبدالله أن المعروضات صنعت بجودة وكفاءة من مواد طبيعية خالصة وأن المعرض هو فرصة جيدة لعرض كافة المشغولات اليدوية التي تتم بنطاق المحافظة، مشيرا إلى الدور البارز الذي تتميز به محافظة البحر الأحمر في صناعة هذه المشغولات والتي تتنوع بين المشغولات اليدوية الخشبية وكذلك السجاد وغيرها من العديد من المشغولات التي تعطى فرصة كبيرة للمرأة المعيلة لعرض منتجاتها.

ويقام المعرض بالممشى السياحي بالغردقة على مساحة ٦٠٠ متر مقسمة على ٢٣ جناحا تضم منتجات ٤٢ عارضا، ويقام المعرض من ٢٥ إبريل وحتى ٢ مايو المقبل، ويفتح أبوابه يوميا من الساعة الثالثة عصرا حتى منتصف الليل، ويختتم يوم ٢ مايو المقبل.