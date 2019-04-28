شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في جنوب أفريقيا يشارك في احتفالات عيد القيامة بجوهانسبرج والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حضر شريف عيسي، سفير مصر في جنوب أفريقيا، مساء السبت، احتفالات عيد القيامة المجيد في الكنيسة القبطية المصرية في جوهانسبرج، ورافقه كامل أعضاء السفارة المصرية في بريتوريا.
ونقل السفير شريف عيسى تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أبناء مصر من الأقباط المقيمين في جنوب أفريقيا.
وأشار السفير في كلمته إلى الجهود التنموية التي تقوم بها الحكومة المصرية في جميع القطاعات، كما نوه بصدور تراخيص لبناء نحو 894 كنيسة في مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر سفير مصر في جنوب أفريقيا يشارك في احتفالات عيد القيامة بجوهانسبرج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.