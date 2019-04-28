شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في جنوب أفريقيا يشارك في احتفالات عيد القيامة بجوهانسبرج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حضر شريف عيسي، سفير مصر في جنوب أفريقيا، مساء السبت، احتفالات عيد القيامة المجيد في الكنيسة القبطية المصرية في جوهانسبرج، ورافقه كامل أعضاء السفارة المصرية في بريتوريا.

ونقل السفير شريف عيسى تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أبناء مصر من الأقباط المقيمين في جنوب أفريقيا.

وأشار السفير في كلمته إلى الجهود التنموية التي تقوم بها الحكومة المصرية في جميع القطاعات، كما نوه بصدور تراخيص لبناء نحو 894 كنيسة في مصر.