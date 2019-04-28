شكرا لقرائتكم خبر عن «التخطيط» تدشن الشبكة الأفريقية لمعاهد تنمية مهارات الموظفين الحكوميين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت وزارة التخطيط، ممثلة في المعهد القومي للإدارة، في تدشين الشبكة الأفريقية لمعاهد تنمية مهارات الموظفين الحكوميين.

وأشارت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة، إلى أن الشبكة تضم كافة المراكز والمعاهد التي تعمل في مجال تدريب ورفع قدرات الموظفين الحكوميين في أفريقيا.

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وأكدت «شريف» أن المعهد سيمثل نقطة الاتصال المركزية للشبكة الأفريقية لمعاهد التدريب، مشيرة إلى أن الفترة القادمة ستشهد بدء التواصل مع المعاهد والمراكز الأفريقية لتحديد محاور العمل فيما يخص تطوير المحتوى التدريبي واستحداث دورات للموظفين الحكوميين.

وأضافت «شريف» أن الشبكة تعد منصة لاستمرار التواصل في مشاركة المعرفة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات علي نطاق واسع من الموضوعات، والتي تساعد على تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وأجندة أفريقيا 2063.

وتابعت المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة: أن «كل تلك المساعي والخطوات نحو دعم دور مصر لمساندة أشقائها الأفارقة يأتي متماشياً مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لعام 2019»، مشيرة إلى حرص وزارة التخطيط علي تقديم حزم من التدريبات المختلفة للشباب الأفارقة.

يشار إلى أن المعهد القومي للإدارة كان قد أطلق مبادرة «الشبكة الأفريقية لمعاهد الإدارة» خلال المنتدى الأول للحوكمة والتنمية في أفريقيا الذي أطلقته وزارة التخطيط في ختام فعاليات اجتماعات الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء بشرم الشيخ.