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القوات المسلحة تهنئ المسيحيين بمناسبـة الاحتفال بعيد القيامة المجيد

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بوابة المصري اليوم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث الفريق أول محمد زكي، القائـد العـام للقـوات المسلحـة، وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربي، ببرقيـة تهنئـة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبـة عيد القيامة المجيد، حسبما نشر المتحدث العسكري للقوات المسلحة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وجاء في نص البرقية:

قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية،،

يسعدني أن أهنئ قداستكم بمناسبة عيد القيامة المجيد داعين الله أن يعيدها على قداستكم وعلى الأقباط من أبناء الوطن بالصحة والخير والبركات.

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وأود أن أعرب لكم عن اعتزازي واعتزاز القوات المسلحة بمواقفكم الوطنية التي أكدت أن شعب مصر بمسلميه وأقباطه نسيج واحد يجمعهم وطن واحد وآمال واحدة في بناء مصر وتاريخها الزاهر المجيد.

كما أننى أشيد بهذه المناسبة بعطاء وتضحيات رجال القوات المسلحة من الأقباط ووفائهم بالمهام والمسؤوليات التي يحملون أمانتها لتظل القوات المسلحة برجالها الدرع القوى الحامى للوطن والحصن المنيع للشعب.

بارككم الله ورعاكم،،،
وكل عام وقداستكم بخير،،

كما بعث الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ببرقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بنفس المناسبة.

وأصدر الفريق أول محمد زكي، القائـد العـام للقـوات المسلحـة، وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربي، توجيهًا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود ورجال القوات المسلحة بسيناء والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة من الأقباط بمناسبـة عيد القيامة المجيد، كما أصدر الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، توجيهًا مماثلاً لرجال القوات المسلحة لتهنئتهم بنفس المناسبة.

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