شكرا لقرائتكم خبر عن «محافظ البحيرة»: وقف الإجازات استعدادًا لشم النسيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، وقف الإجازات والراحات بمديريات الخدمات المختصة، وفتح الحدائق والمتنزهات العامة بالمراكز والمدن، أبوابها للمواطنين خلال يوم عيد شم النسيم، ووجه رؤساء الوحدات المحلية، وشرطة المسطحات المائية، بتشديد الرقابة على المركبات والمعديات العاملة بنهر النيل فرع رشيد.

كما قرر «المحافظ» رفع درجة الاستعداد بجميع نقاط مرفق الإسعاف، وتوفير الأدوية وتفعيل دور فرق الانتشار السريع بجميع المستشفيات، وزيادة أعداد الأطباء النوباتجيين بأقسام الطوارئ، وتكثيف حملات الإدارات البيطرية، لمراقبة الأسواق، وسحب عينات من الأسماك المملحة والمدخنة، وإرسالها لمعامل التحليل بالصحة، لبيان صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.